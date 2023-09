Mario Basler mette nel mirino il Bayern Monaco, ma non solo. L'ex giocatore della Nazionale tedesca, nel corso del suo podcast 'Basler Ballert', ha sottolineato le lacune lasciate soprattutto sulla corsia di destra: "Non può succedere molto da quella parte. Soprattutto in difesa, praticamente hai solo un vero terzino destro. E in Champions League il cammino potrebbe essere difficile se il club non ingaggia un nuovo terzino destro". Il discorso, inevitabilmente, si sposta sull'addio di Benjamin Pavard, finito all'Inter: "Devi chiederti perché l’hai fatto quando non hai ancora un sostituto. Konrad Laimer non è arrivato per fare il terzino".

Ma Basler non risparmia critiche nemmeno nei confronti del francese: "Come gli è venuta l'idea di lasciare la Baviera e andare all'Inter. Bisogna chiedersi cosa gli passava per la testa. O quale proiettile lo abbia colpito. Quello che si sente è che non andava affatto d'accordo con Thomas Tuchel. Doveva esserci molta tensione tra loro due. Adesso hai Mazraoui in quella posizione, che penso stia facendo molto bene. La domanda è anche: se arriva lo stress, sarà in grado di ricoprire questo ruolo per un'intera stagione? Cosa succede se si infortuna? Bisogna tenerlo sempre presente e pensare a cosa accadrà. Pavard aveva già annunciato settimane che voleva andarsene. Non credo che nessun tifoso del Bayern debba capire".