Enorme la delusione in casa Bari, per una Serie A che sembrava vicinissima ed è invece sfumata in modo improvviso nel recupero della finale di ritorno dei playoff contro il Cagliari. Eloquenti le parole via Instagram di Sebastiano Esposito, attaccante arrivato a gennaio in prestito dall'Inter, che definisce quella subita ieri al San Nicola "la peggiore sconfitta della mia carriera. Una ferita che sanguina ancora. Non meritavamo questo, non così. Non lo meritavate voi, che ci avete sempre spinto a crederci, che ci avete accompagnato. Ci vorrà un po’ di tempo per riprendersi, la volevamo con tutti noi stessi. Stanotte non dormo come non dormirò per le prossime notti. Eravamo a tanto così dal nostro sogno,un sogno di una città, un popolo, dei tifosi spettacolari, e di un gruppo di ragazzi che la maggior parte di noi (me compreso) è stato scaricato,abbandonato o non ci credeva più nessuno su esso. Noi abbiamo dimostrato chi siamo! Fiero di noi sono stati 6 mesi incredibili! Resterete sempre nel mio cuore".