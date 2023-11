A pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Frosinone, Nicolò Barella si presenta anche in postazione DAZN per la presentazione del match:

Quanto è forte la motivazione di riprendersi il primo posto per giocare da capolista la sfida con la Juve?

“E’ un grande stimolo, speriamo di vincere questa partita e andare alla pausa sereni”.

Tutti ci tengono a vederti segnare.

“Io ci tengo ad aiutare la squadra, se faccio un assist va bene lo stesso. Poi so che in questo calcio le statistiche fanno molto, anche per voi”.

Con Thuram hai meno chance di andare in zona gol?

“Assolutamente, non è cambiato niente. Ho avuto le mie occasioni e non le ho sfruttate, spero di migliorare”.