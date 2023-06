Filippo Inzaghi sta presentando in questi minuti il suo libro 'Il momento giusto. Il calcio, la mia vita'", nella libreria Mondadori di Piazza Duomo a Milano. Presente in prima fila, oltre al fratello Simone, anche l'amministratore delegato del Monza ed ex dirigente del Milan Adriano Galliani. All'evento ci sono anche Christian Vieri e Fabio Paratici.