Così come l'Inter, anche il Red Bull Salisburgo, formazione austriaca che mercoledì affronterà i nerazzurri in amichevole, è arrivata a Malta per il proprio ritiro di dicembre. Al momento dell'arrivo a La Valletta, il difensore del club biancorosso Maximilian Wöber ha spiegato quello che sarà l'obiettivo della sua squadra per questa fase di preparazione: "Non è una vacanza. Vogliamo allenarci bene, concentrarci su un paio di cose e fare una bella prestazione contro l'Inter. Potremmo anche fare alcune attività di team building.