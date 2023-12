Intervenuto in una chiacchierata con Fulvio Collovati su Betway, José Altafini non ha dubbi: "In attacco scelgo Haaland".

Il norvegese è più forte di Lautaro?

"Eh sì. Anche a Kane. Haaland è un giocatore che mi piace tantissimo. In Italia abbiamo Osimhen e Rafa Leao che potrebbero entrare in una top-11 mondiale. Mbappé è fortissimo, ma Haaland ha capacità incredibili e li supera".

Allenatore?

"Il miglior allenatore per me è Guardiola. Quando Guardiola allenava il Barcellona, batteva puntualmente il Real Madrid anche al Bernabeu. Lì ho imparato a conoscere meglio il suo stile di gioco. L’unico centravanti puro che è riuscito a mantenere nelle sue squadre è Haaland e questo fa capire quanto sia forte. E poi Guardiola ha vinto in tutti i campionati."

Un attaccante attuale con le sue caratteristiche:

"A me non piace fare i paragoni, però per il tipo di gioco dico Lautaro. Soprattutto quando giocavo nei primi anni in Brasile, mi muovevo sul campo come lui. Partivo dalla mediana e coprivo tutta la zona offensiva. Un po' come fa lui".