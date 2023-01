Dopo la Supercoppa Italiana, lo stadio King Fahd di Riyadh ha ospitato la grande sfida tra il Paris Saint-Germain di Lionel Messi e l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Un match che ha ottenuto un enorme riscontro di pubblico e che fa felice anche l'ingegnere Abdulaziz Al-Afaleq, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Saudi Professional League: "Il mondo intero ha assistito a questa storica partita, che rifletteva l'immagine più bella del calcio saudita e dei suoi meravigliosi tifosi, che hanno goduto della presenza di stelle mondiali nel cuore di Riyadh. Noi, come Saudi Professional League, siamo orgogliosi del nostro contributo nel presentare le stelle d'élite della Lega saudita per questa partita storica al King Fahd International Stadium.

Tutto questo in un modello organizzativo di altissimo livello che ha mostrato la capacità del Regno di ospitare i più potenti eventi internazionali, soprattutto dopo la finale di Supercoppa spagnola tra Barcellona e Real Madrid e Supercoppa italiana tra Inter e Milan. La partita è stata anche un'occasione unica per gli appassionati di calcio di tutto il mondo per vedere il livello dei giocatori sauditi e delle stelle della Saudi Roshen League".