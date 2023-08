Gosens ha deciso: niente Germania e niente Wolfsburg. L'ex Atalanta ha scelto di restare all'Inter, archiviando definitivamente dunque il flirt con i lupi. Dopo quanto riferito da Sportitalia, arrivano conferme anche dal paese teutonico: secondo quanto riferisce il giornalista di Sky Sport Deutschland, Florian Plettenberg, l'esterno nerazzurro classe '94, non convintissimo del progetto tecnico del club di Bundesliga, avrebbe già deciso settimane fa di restare a Milano, dove al netto di un minutaggio non altissimo, sembra trovarsi molto bene.

