Paolo Zanetti è il secondo a presentarsi nella sala conferenze di San Siro davanti ai cronisti presenti, con i quali analizza la storica vittoria del suo Empoli sul campo dell'Inter. Le sue parole:

Girate a 25 punti il girone d'andata, si può sognare? Si aspettava più coraggio da parte dell'Inter nel secondo tempo?

"In realtà Inzaghi ha messo dentro tutti gli attaccanti, tanto è vero che ho dovuto inserire un difensore in più. Diventa difficile lavorare contro Dzeko, Lukaku e Lautaro, al di là della superiorità numerica; potevamo chiuderla in ripartenza. Oggi è stata una vittoria memorabile, è un sogno venire qui a vincere, anche a livello personale. Un allenatore giovane come me se lo pone come obiettivo. Nella prima mezzora abbiamo fatto una gara importante anche in 11 vs 11, i miei giocatori sono venuti senza paura contro una squadra forte che veniva da una finalissima vinta. Abbiamo fatto un girone d'andata stratosferico, abbiamo accumulato un margine importante che va difeso. Dobbiamo avere umiltà, poi se a marzo-aprile saremo in questa posizione, allora potremo pensare a qualcosa in più".

Si aspetta un'Inter così sottotono?

"Non lo so. L'Inter veniva da una grande vittoria, questo può dare anche entusiasmo... I giocatori sono abituati a vincere, ma oggi hanno incontrato un Empoli importante, e forse non se lo aspettavano. Può capitare di fare risultato con le grandi, ma raramente con questo atteggiamento".

Nell'ultima vittoria dell'Empoli con l'Inter a San Siro nel 2006 c'era lei...

"Sono passati quasi 20 anni... L'ho rivissuta, da allenatore ha un sapore diverso, migliore".