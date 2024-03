Dopo la sconfitta contro l'Inter, l'allenatore del Bologna, Thiago Motta, si presenta nella sala conferenze del Dall'Ara per rispondere alle domande dei giornalisti presenti, tra i quali l'inviato di FcInterNews.it. A seguire le sue parole:

Zirkzee come sta?

"Aveva un fastidio, penso non sia niente ma vedremo, valuteremo nei prossimi giorni".

Cosa imparate da oggi?

"Che per competere contro l’Inter dobbiamo essere concentrati in tutte le fasi del gioco. Una disattenzione costa caro. Quando vanno in vantaggio diventano ancora più pericolosi. Quando si abbassano difendono benissimo e poi ripartono. È da migliorare la concentrazione".

Nel primo tempo più meriti dell’Inter, nella ripresa non li avete mai fatti tirare. Era più giusto il pareggio? E cosa pensi delle perdite di tempo nei minuti di recupero?

"Io sono tranquillo. Sono soddisfatto per quello che hanno fatto i ragazzi in campo. Ogni tanto mi arrabbio per le perdite di tempo. Noi cerchiamo sempre di giocare e non di perdere tempo. Nel calcio inglese non si vedono queste cose e quello deve essere il modello di riferimento. Detto questo complimenti all’Inter. Continueremo a lavorare come fatto fino ad oggi. Dobbiamo recuperare perché è stata una partita pesante sul piano fisico".

Perché hai schierato Odgaard largo a destra? E qual era il piano partita?

"È stata la scelta migliore che ho fatto oggi. Mi è piaciuto tantissimo sotto tutti i punti di vista. Ha fatto una grandissima partita e sono molto contento per lui. Abbiamo sempre bisogno di tutti. Sono contento di essere l’allenatore del Bologna".

Riccardo Despali