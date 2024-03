A qualche ora dal fischio d'inizio del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Inter, Diego Simeone rende nota la lista dei 22 giocatori convocati per questa sera. Di seguito la lista nella quale compaiono anche i recuperati Azpilicueta, Barrios e Griezmann, che come svelato dallo stesso Cholo, sarà titolare. Ancora out, come previsto, Gimenez e Lemar.

Moldovan, Oblak, Gomis; Azpilicueta, Paulista, Savic, Molina, Hermoso, Reinildo; De Paul, koke, Saul, S. Lino, llorente, Riquelme, Vermeeren, Witsel, Barrios, Griezmann, Memphis, Correa, Morata.