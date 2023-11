Joe Montemurro, tecnico della Juventus Women, ha analizzato per Juventus TV la sfida di domani pomeriggio contro l'Inter: "Siamo due squadre che giocano un bel calcio, con giocatrici importanti; l’Inter è molto organizzata. La partita contro la Roma è stata negativa per il risultato, ma si va avanti: abbiamo 26 giornate in campionato, la Juve è solida: qualche partita negativa fa parte del percorso, bisogna accettarlo, ripartire. Questo è lo sport moderno: dobbiamo crederci, e credere nel nostro gioco, per fare il migliore spettacolo".