Ancora una vittoria in amichevole per il Napoli, prossimo avversario dell’Inter in campionato. Dopo il successo contro l’Antalyaspor, la formazione partenopea piega per 3-1 anche il Crystal Palace. Successo in rimonta per gli uomini di Luciano Spalletti che al 33’ si erano ritrovati in svantaggio in virtù della rete di Zaha. Poi segnano Osimhen e Raspadori: doppietta per l’ex attaccante del Sassuolo.