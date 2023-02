In casa Bologna ha parlato il tecnico Thiago Motta a Sky Sport: "La mia squadra gioca sempre sulla collettività e i ragazzi sono molto disponibili al massimo. Questo per me è incredibile per migliorarci e affrontare ogni partita con grande voglia e impegno. Oggi è una partita bella da giocare, siamo consapevoli di essere forti. Il 6-1 dell'andata? Abbiamo migliorato tanto dopo quella brutta sconfitta, cercando di rimediare alcune situazioni.