È il derby di Milano e, ancora una volta, vogliamo colorare di nerazzurro la nostra città. Sabato 25 novembre alle 13:45 l'Inter affronterà il Milan nella 9.a giornata della Serie A Femminile.

Le nerazzurre di Rita Guarino scenderanno in campo per la prima volta in stagione all'Arena Civica Gianni Brera di Milano: l'ingresso sarà libero! I tifosi sono invitati a compilare il form presente sul sito per confermare il proprio interesse e ottenere un accesso privilegiato all'Arena.