Intercettato fuori gli uffici della Lega Serie A, al termine dell'assemblea odierna, Giovanni Carnevali, a.d. del Sassuolo, ha parlato così ai cronisti presenti che lo hanno ovviamente incalzato sui temi di mercato: "Si comincia a entrare nel vivo, sono partite delle trattative, anche se ancora non c'è molto di concreto".

Il nome più caldo è quello di Frattesi.

"Diciamo che ci sono alcune richieste per lui, abbiamo parlato col giocatore che ci ha detto che non vuole andare all'estero. Quindi dovremmo focalizzarci sulle squadre italiane, avremo del tempo per decidere la migliore opportunità".

L'Inter è in pole position per Frattesi?

"No, in questo momento siamo fermi. Non c'è nessuna trattativa completa, ci dobbiamo prendere un po' di tempo".

Ora vedrà la Juve?

"Assolutamente no (ride, ndr)".

FcIN - Fabbian è un calciatore che vi può interessare?

"E' un giocatore importante, ma credo che l'Inter non lo lascerà partire. Mulattieri? Anche lui lo è, come tanti altri".

A seguire il video (CLICCA QUI SE GUARDI DA APP)

