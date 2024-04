L'AIA ha reso note le designazioni per la 33esima giornata del campionato di Serie A. Ovviamente, la scelta più attesa è quella legata al derby di lunedì sera tra Milan e Inter, che potrebbe valere per i nerazzurri la conquista aritmetica del ventesimo Scudetto in caso di successo. Per la stracittadina milanese è stato designato Andrea Colombo della sezione di Como, che avrà come assistenti Meli e Alassio con Massa quarto uomo. In sala VAR si accomoderà invece Valerio Marini insieme a Mariani.

Ecco l'elenco completo:

GENOA – LAZIO Venerdì 19/02 h.18.30



FELICIANI

ZINGARELLI – SCARPA

IV: MARINELLI

VAR: ABISSO

AVAR: LA PENNA

CAGLIARI – JUVENTUS Venerdì 19/02 h. 20.45

PICCININI

BACCINI – IMPERIALE

IV: MASSIMI

VAR: CHIFFI

AVAR: VALERI

EMPOLI – NAPOLI Sabato 20/04 h.18.00

MANGANIELLO

DEL GIOVANE – LIBERTI

IV: BARONI

VAR: DI PAOLO

AVAR: ABISSO

H. VERONA – UDINESE Sabato 20/04 h.20.45

GUIDA

DI IORIO – PERROTTI

IV: RUTELLA

VAR: LA PENNA

AVAR: FABBRI

SASSUOLO – LECCE h. 12.30

DOVERI

ROSSI L. – SCATRAGLI

IV: SANTORO

VAR: PAIRETTO

AVAR: IRRATI

TORINO – FROSINONE h. 15.00

RAPUANO

ROSSI M. – MASTRODONATO

IV: CAMPLONE

VAR: VALERI

AVAR: MARINI

SALERNITANA -FIORENTINA h. 18.00

MARCHETTI

PRETI – DE MEO

IV: PERENZONI

VAR: FABBRI

AVAR: DI PAOLO

MONZA – ATALANTA h. 20.45

GIUA

DEI GIUDICI – BERCIGLI

IV: ZUFFERLI

VAR: MARIANI

AVAR: SERRA

ROMA – BOLOGNA Lunedì 22/04 h. 18.30

MARESCA

PASSERI – COSTANZO

IV: SACCHI

VAR: IRRATI

AVAR: CHIFFI

MILAN – INTER Lunedì 22/04 h. 20.45

COLOMBO

MELI – ALASSIO

IV: MASSA

VAR: MARINI

AVAR: MARIANI

