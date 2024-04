Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per iscriverti al canale), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI). Steven Zhang è al lavoro per restare alla guida dell'Inter. Contatti in corso con altri finanziatori per chiudere la pratica Oaktree: il progetto nerazzurro prevede ampi orizzonti dal punto di vista sportivo ed economico.