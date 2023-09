Terminate le interviste singole, Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, offre un’ulteriore disamina del match contro la Fiorentina nella sala conferenze di San Siro. Questo il commento del tecnico nerazzurro riportato dall’inviato di FcInterNews.it:

E' la tua migliore Inter?

"Lo dirà il tempo. Abbiamo fatto 50 giorni perfetti, dove tutti hanno lavorato al meglio anche col mercato con un grandissimo spirito".

Calhanoglu è il rigorista?

"Abbiamo lui che è il primo, poi abbiamo Lautaro, Sanchez... Oggi era giusto lo battesse lui, era un rigore molto importante".

Inter prima in campionato, non accadeva dal 2022 prima del derby. Qual è l'importanza di questo derby?

"E' importante per i tifosi, per la società, per quello che rappresenta. Abbiamo rispetto del Milan, squadra ben allenata con ottimi principi di gioco. La giocheremo nel migliore dei modi, avremmo voluto prepararla come queste partite ma ci sono le nazionali. I giocatori sono felici di rappresentarle e noi allenatori sappiamo di avere 2-3 giorni per prepararlo, ma vale per tutti. Sarà una partita molto importante".

Questa Inter non vuole soffrire più?

Assolutamente, questa squadra lavora con grande spirito. All'inizio ho dato la precedenza ad uno schieramento iniziale ma dopo la sosta avrò bisogno di tutti"

FcIN - Al di là della partita incredibile, oggi Thuram ha dimostrato di essere sempre più calato nel ruolo di numero nove, agevolando la manovra a velocità superiori rispetto a quanto avveniva in passato. E' stato questo il lavoro principale fatto sul ragazzo?

"Assolutamente, è un ragazzo molto intelligente con grande voglia di imparare. Sta lavorando con tantissima voglia, parla benissimo italiano e i giocatori lo hanno aiutato a integrarsi subito. Ha fatto bene quello che doveva bene, sono contento del gol perché lo meritava".

Si parlava di un'Inter indebolita, sono più rassicuranti i quattro gol di stasera o i tre clean sheet di Sommer?

"Tre partite senza gol sono un bel segnale, così come le vittorie. Sono soddisfatto, abbiamo fatto 50 gorni benissimo. Ora c'è la sosta e poi il derby, l'inizio è stato perfetto e ora c'è il derby. E' solo l'inizio, dobbiamo continuare con questa motivazione".



