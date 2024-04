Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi commenta così in conferenza stampa la fondamentale vittoria ottenuta stasera dai nerazzurri sul campo dell'Udinese: "Stasera abbiamo visto quelli che sono entrati, la festa con i nostri tifosi. È stata una bellissima immagine, quando siamo arrivati sembrava di essere a San Siro per il numero di interisti che c'erano allo stadio".

Lautaro e Thuram?

"Sono due giocatori che sono fondamentali anche se non segnano, oggi Thuram ha preso il rigore, Lautaro ha propiziato il gol. Ho fatto i complimenti pubblicamente all'Udinese perché hanno fatto un'ottima prova, ci voleva una grande Inter perché stasera non era semplice, loro avevano giocatori fisici che si mettevano tutti sulla linea della palla. Ci voleva davvero una grande Inter".

Stasera si è vista un'Inter di carattere.

"Io ho sentito qualche critica in televisione al primo tempo dell'Inter, abbiamo sbagliato qualcosa ma abbiamo trovato una grande Udinese con un grande portiere. Il gol è stato un infortunio, ma ho detto alla squadra di stare tranquilla e di fare quello che avevamo provato in questi giorni. I ragazzi sono stati bravi al di là dei sistemi e dei moduli. Ho la fortuna di avere un grande gruppo, altrimenti questi risultati è difficile centrarli".

Cosa hai detto alla squadra nel finale?

"Chiedevo calma perché avevo sentito dal quarto uomo dei 7 minuti di recupero, chiedevo calma e lucidità perché così avremmo trovato la possibilità di fare gol. È stato bravissimo Frattesi a trovare il gol sulla respinta".

Non c'è calo fisico né calo mentale.

"Se vinci così tante partite è merito di tutti, chiaramente i ragazzi per quello che stanno dando gli va dato merito, ci sono tante cose che hanno permesso di arrivare a questo punto dopo 31 giornate, al mio staff tecnico, la società che è sempre presente e ci supporta, una grandissima tifoseria che è sempre un valore aggiunto per noi. Ci ha fatto fare questo percorso e ci ha aiutati sempre, sentiamo il sostegno della nostra gente".