Dopo il forfait di ieri per un problema muscolare accusato sabato, alla vigilia della gara contro la Lazio, diversamente dalle prime ipotesi Alexis Sanchez non sarà a disposizione neppure per il match di mercoledì contro il Bologna valido per gli ottavi di Coppa Italia. Il cileno infatti oggi non ha preso parte all'allenamento di gruppo, svolgendo lavoro personalizzato, e sarà da valutare la sua disponibilità per la prossima partita di campionato con il Lecce come fa sapere Sky Sport.

Un vero peccato perché per lui e Marko Arnautovic l'impegno cointro i rossoblu sarebbe stato l'occasione per mettere minuti nelle gambe e, soprattutto, far rifiatare Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Inter, Alexis Sanchez oggi a parte. Non recupera per il Bologna per via del problema muscolare accusato sabato. Si vedrà nei prossimi giorni per il Lecce.@SkySport — Matteo Barzaghi (@MatteoBarzaghi) December 18, 2023

