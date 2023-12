Juan Cuadrado è ancora alle prese con la fastidiosa infiammazione al tendine d'Achille che lo tormenta ormai da diverso tempo, motivo per cui nelle ultime ore si è fatta largo l'ipotesi di un'operazione chirurgica per risolvere definitivamente il problema. Se il colombiano dovesse decidere di finire sotto i ferri, la conseguenza principale sarebbe ovviamente la lunga indisponibilità e l'apertura di un buco sulla fascia destra che potrebbe spingere la dirigenza nerazzurra a risolvere il problema ricorrendo al mercato di gennaio: delle valutazioni da questo punto di vista - riferisce Sky Sport - sono attese già in giornata. La situazione è in evoluzione.

Secondo l'emittente le strade percorribili dall'Inter in caso di operazione di Cuadrado sarebbero due: la prima porta ad un arrivo anticipato di Tiago Djalò (obiettivo per giugno, quando sarà svincolato dal Lille) con l'adattamento costante di Matteo Darmian come quinto; la seconda, invece, obbligherebbe la dirigenza a sondare il terreno per trovare un'occasione all'estero e rimpolpare la fascia destra a costi contenuti.

