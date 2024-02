Nella giornata di domani, Marcus Thuram effettuerà gli esami strumentali che serviranno a valutare l'entità dell'infortunio all'adduttore destro accusato ieri nei minuti finali del primo tempo di Inter-Atletico Madrid. Secondo Sky Sport, l'attaccante francese è destinato a saltare i prossimi impegni di campionato contro Lecce e Atalanta in programma il 25 e il febbraio, in attesa di capire l'esito dei controlli. “Ha sentito tirare l’adduttore e quando ha calciato ha sentito dolore. Speriamo di non perderlo a lungo”, aveva dichiarato ieri sera il tecnico Simone Inzaghi al termine della partita.

