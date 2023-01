Si chiude il girone d’andata anche per l’Inter di Simone Inzaghi, che dopo la grande gioia di Riyadh vuole onorare al meglio la Supercoppa appena conquistata ed esposta davanti ai 70mila di San Siro nel match di campionato contro l’Empoli di Paolo Zanetti. Avversario di tutto rispetto, ma col quale l’Inter vanta una tradizione positiva che intende rispettare anche per sfruttare l’onda lunga dell’entusiasmo del successo di mercoledì, oltre che per continuare la propria corsa nei quartieri alti della classifica dietro la lunga e vincente cronometro del Napoli. Fischio d’inizio dell’arbitro Antonio Rapuano alle ore 20.45: seguite con noi di FcInterNews.it questa partita con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale.

20.00 - Nel gelo di San Siro, davanti ad oltre 70mila spettatori, l'Inter esibirà la Supercoppa vinta mercoledì a Riyadh. Per poi andare in campo con la maglia speciale per celebrare il Capodanno cinese.

19.59 - Nell'Empoli, sarà Francesco Caputo ad agire da unica punta, sostenuto da Cambiaghi e Bajrami. Liam Henderson in cabina da regia, panchina per Martin Satriano, uno degli ex del match.

19.56 - Due cambi per Simone Inzaghi rispetto all'undici di Supercoppa. Torna al centro della difesa Stefan de Vrij, che farà rifiatare Francesco Acerbi, mentre sarà concessa una nuova chance a Joaquin Correa che affiancherà Lautaro Martinez. Regolarmente al suo posto Milan Skriniar, indubbiamente l'uomo più atteso dopo le ultime notizie relative al mercato. Manca dalla panchina Marcelo Brozovic, mentre c'è Mattia Zanotti, in attesa di completare il suo passaggio all'AZ Alkmaar.

19.49 - Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Empoli:

INTER (3-5-2): 24 Onana; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 10 Lautaro Martinez, 11 Correa.