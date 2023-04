L'Inter insiste su Mateo Retegui. Come spiega la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri monitorano da vicino l'attaccante italo-argentina in vista della prossima stagione. "Già a gennaio era stato sul punto di arrivare, visto che il Verona aveva offerto ben 10 milioni al Tigre per affidargli la rincorsa salvezza. Ma la risposta fu negativa e da allora il destino è comunque cambiato. I due gol in maglia azzurra gli hanno dato la fama, ma anche nel campionato argentino si sta ben disimpegnando. In queste settimane si è parlato di un interesse della Lazio e del Napoli, ma le cronache si fermano soprattutto a Milano", si legge.

Da capire la situazione tra il Tigre, che detiene metà dei diritti del cartellino, e il Boca, a cui resta l'altra metà. "Prima o poi la trattativa decollerà. Quando l’Inter (soprattutto) potrà capire quale sarà la strategia per la prossima stagione, considerato che il futuro nerazzurro di Romelu Lukaku è ancora tutto da scrivere", spiega la rosea.

