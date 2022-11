"La missione del d.s. Piero Ausilio in Qatar è finita, non quella dell’Inter. Domani il d.s. tornerà in Italia ma intanto a Doha è già arrivato il suo vice Baccin. Un avvicendamento previsto, per non lasciare nulla di intentato. Intanto, però, il d.s. nerazzurro rientrerà con un nome nuovo sull’agenda: Alexis Mac Allister, centrocampista argentino del Brighton, ha stregato l’uomo mercato dell’Inter per qualità e intelligenza tattica". Lo svela la Gazzetta dello Sport, che sottolinea in particolare quattro profili segnati in rosso sul taccuino del diesse nerazzurro. E uno di questi è proprio il centrocampista argentino, figlio d'arte, che gioca in Premier League alle dipendenze di De Zerbi. Il problema è che il suo valore si aggira già sui 30 milioni di euro.