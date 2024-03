Doppia tegola in casa Inter: non solo Arnautovic, per il quale era apparso subito chiaro come l'infortunio non fosse banale, ma anche Carlos Augusto dovrà rinunciare almeno alla trasferta di mercoledì con l'Atlatico Madrid.

Come conferma la Gazzetta dello Sport, infatti, ieri lo staff medico nerazzurro ha fatto una prima valutazione clinica: né l’affaticamento al polpaccio destro del brasiliano né il risentimento ai flessori della coscia destra dell’austriaco hanno lasciato intravedere miglioramenti. Per questo motivo si è deciso di spostare gli esami strumentali a oggi. Una scelta che, di fatto, esclude entrambi per il match del Civitas Metropolitano. In caso di lesione, anche lieve, il rientro sarà comunque successivo alla sosta di fine marzo.