L'Inter problemi non se ne fa, e non fa tantomeno calcoli: i nerazzurri resistono ad eventuali tentazioni ed onorano al meglio il quarto di finale di Coppa Italia, vincendo con piena legittimità la partita contro la Lazio. Un match che vede partire meglio la squadra di Marco Baroni, coi nerazzurri che carburano progressivamente fino ad arrivare al gol del vantaggio, frutto di una gemma di Marko Arnautovic che agli amanti del celebre anime Holly & Benji avrà ricordato il famosissimo 'tiro della tigre' di Mark Landers. L'Inter controlla agevolmente la situazione nella ripresa e chiude i conti col calcio di rigore di Hakan Calhanoglu al 77esimo. Vittoria legittima, che vale semifinali di Coppa Italia ma soprattutto altri due confronti con il Milan nel mese di aprile. Con inevitabile voglia di spezzare il tabù stagionale.

IL TABELLINO

INTER-LAZIO 2-0

MARCATORI: 40' Arnautovic (I), 77' Calhanoglu (R)

INTER: 13 Josep Martinez; 28 Pavard, 6 De Vrij, 31 Bisseck; 36 Darmian (24' 2 Dumfries), 16 Frattesi (84' 23 Barella) 21 Asllani (64' 20 Calhanoglu), 7 Zielinski, 32 Dimarco (64' 95 Bastoni); 99 Taremi, 8 Arnautovic (64' 11 Correa).

In panchina: 40 Calligaris, 60 Taho, 10 Lautaro Martinez, 15 Acerbi, 22 Mkhitaryan, 49 De Pieri, 51 Alexiou, 52 Berenbruch, 53 Topalovic, 58 Cocchi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

LAZIO: 35 Mandas; 29 Lazzari, 2 Gigot, 13 Romagnoli (46' 34 Gila), 3 Pellegrini (61' 30 Nuno Tavares); 8 Guendouzi, 6 Rovella; 18 Isaksen (78' 27 Ibrahimovic), 19 Dia, 10 Zaccagni (61' 14 Noslin); 20 Tchaouna (61' 9 Pedro).

In panchina: 55 Furlanetto, 94 Provedel, 21 Belahyane, 25 Provstgaard, 77 Marusic.

Allenatore: Marco Baroni

Arbitro: Fabbri. Assistenti: Imperiale - Capaldo. Quarto ufficiale: Pezzuto. VAR: Chiffi. Assistente VAR: Aureliano.

Note

Spettatori: 53.333

Ammoniti: Asllani (I), Isaksen (L), Pellegrini (L), Gigot (L), Guendouzi (L), Ibrahimovic (L), Dumfries (I)

Corner: 3-8

Recupero: 1°T 3', 2°T 4'.

RIVIVI IL LIVE

95' - FISCHIA FABBRI, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO!! L'INTER BATTE 2-0 LA LAZIO E PASSA ALLE SEMIFINALI DI COPPA ITALIA, DOVE È ATTESA DAL MILAN!!

93' - Dumfries mette un altro bel pallone a Correa che calcia di prima intenzione mandando in curva.

92' - Dumfries lancia di testa Correa, che però viene rimontato e scavalcato da Nuno Tavares.

90' - Quattro minuti di recupero, corner guadagnato da Taremi.

89' - Problemi per Pavard, colpito duro alla schiena da Ibrahimovic. Il francese poi si rialza.

87' - Tunnel di tacco di Barella a Pedro, Calhanoglu lancia Correa fermato da Lazzari.

86' - Il VAR conferma la punizione per la Lazio, il contatto di Dumfries avviene fuori area.

85' - Contatto duro di Dumfries su Nuno Tavares, per Fabbri è fuori area ma i laziali protestano. Intanto viene ammonito Dumfries.

84' - Ultimi minuti per Barella, che rileva Frattesi.

81' - Bisseck per poco non fa lo scherzo a Martinez: tiro di Pedro deviato dal tedesco, palla che si impenna e scheggia la traversa con Martinez colto fuori tempo.

79' - Nemmeno entrato, Ibrahimovic viene ammonito per un fallo su Correa.

78' - Fuori Isaksen nella Lazio, autore di una gran partita: dentro Ibrahimovic.

77' - Dal dischetto va Calhanoglu... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! Il turco spiazza Mandas e trova il raddoppio.

75' - Calcio di rigore per l'Inter! Grande numero di Correa che salta due uomini poi viene atterrato da Gigot, Fabbri aspetta poi indica il dischetto. Ammoniti sia Gigot sia Guendouzi.

75' - Lancio lunghissimo di Bastoni, incontrollabile per Pavard. Palla sul fondo.

74' - Dumfries e Nuno Tavares si allacciano, per Fabbri è fallo del portoghese.

71' - Rientra Bastoni con un vistoso turbante alla testa. Crossa Isaksen, Martinez esce e blocca.

69' - Bastoni è ancora a terra, i compagni osservano con un po' di apprensione. Al difensore viene applicata una fasciatura.

68' - Scontro aereo dove ha la peggio Bastoni, colpito da De Vrij alla testa. Staff medico al lavoro, Inzaghi preoccupato.

67' - In fase di non possesso, l'Inter è passata al 4-4-2. Gila però taglia le linee e mette in mezzo, De Vrij chiude in calcio d'angolo.

66' - Isaksen anticipa Bastoni sul cross di Nuno Tavares, che però avviene a pallone uscito.

63' - Ne cambia tre anche Inzaghi: Calhanoglu per Asllani, Bastoni per Dimarco e Correa per Arnautovic. Applauditissimo l'austriaco.

61' - Baroni si affida ai calibri pesanti: Pedro, Nuno Tavares e Noslin prendono il posto di Tchaouna, Pellegrini e Zaccagni.

60' - Numero di Arnautovic che perde l'attimo giusto per affondare ma poi serve Dumfries con un tacco sopraffino.

59' - Cross di Lazzari, la palla balla in area poi viene raccolta da Zaccagni che calcia al volo: Martinez para con un bel riflesso.

58' - Bisseck viene pizzicato perfettamente sulla linea degli attaccanti nerazzurri, poi serve Taremi che giustamente mette in mezzo. Gila mette in corner.

57' - Asllani potrebbe avere la possibilità di lanciare i compagni in avanti ma perde l'attimo giusto e torna indietro, San Siro mugugna.

53' - Ancora Isaksen pericoloso: il danese prende il fondo superando Asllani poi prova il tiro-cross deviato da Martinez e allontanato da Dumfries.

51' - Verticalizzazione di Zielinski per Arnautovic, che poi prova a servire Taremi preso però controtempo.

49' - Tiro di Pelllegrini troppo facile per Martinez, che para a terra.

48' - Stavolta la frittata la rischia proprio Pavard che regala palla a Isaksen davanti a Martinez, la Lazio però non coglie l'attimo.

47' - Dimarco tradito da un rimbalzo mette in difficoltà Pavard, che però si disimpegna bene su Rovella.

-----

22.06 - Primo pallone del secondo tempo per la Lazio: PARTITI!

22.06 - Ufficiale il cambio per la Lazio: Gila entra al posto di Romagnoli.

22.05 - Squadre pronte a rientrare per l'inizio del secondo tempo.

22.04 - Sono 53.333 gli spettatori presenti, dei quali 1.130 ospiti.

22.02 - Nella Lazio entrerà Mario Gila all'inizio della ripresa.

21.54 - Matteo Darmian, uscito al 24esimo del primo tempo, ha accusato un risentimento muscolare si flessori della coscia destra. Questa la prima diagnosi per l'esterno nerazzurro.

HALFTIME REPORT - Un'Inter formato diesel in questo primo tempo: parte piano, concede alla Lazio qualche occasione soprattutto con Isaksen che impegna un paio di volte Josep Martinez, poi comincia a carburare e riesce a spaccare la gara con un gol da antologia di Marko Arnautovic, un missile al volo da fuori area che si inchioda nell'angolino di sinistra della porta di Mandas per il tripudio di San Siro. Nel finale, Asllani va vicinissimo al 2-0.

-----

49' pt - Fabbri fischia la fine del primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 sulla Lazio grazie alla clamorosa perla di Arnautovic.

48' pt - Asllani! Grande azione orchestrata da Frattesi in ripartenza con l'aiuto di Zielinski. Proprio Frattesi serve Asllani che calcia dalla distanza un pallone che sibila a pochi centimetri dal palo di sinistra di Mandas.

46' pt - Tre minuti di recupero.

45' - Ottima chiusura di Pavard, nuovo corner per la Lazio.

43' - Zaccagni colpisce involontariamente Frattesi al volto, il nerazzurro ha da ridire nei confronti di Fabbri.

IL GOL DI ARNAUTOVIC: Un gol pazzesco, incredibile, meraviglioso dell'austriaco. Arnautovic raccoglie una respinta da corner e calcia un missile al volo che lascia Mandas di sasso infilandosi all'angolino.

39' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEERRRRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARKOOOOOOOOOOOOOOOO AAAAAAAAAAAAAAAARNAAAAAAAAAAAAAAAAAAUTOOOOOOOOOOOOOVIIIIIIIIIIIIIIIICCCC!!

38' - Lazzari chiude su Dimarco, primo corner per l'Inter.

37' - Arnautovic riprende il suo posto in campo.

36' - Frattesi scappa via a Pellegrini che lo atterra, giallo anche per il terzino biancoceleste.

35' - In un contrasto con un avversario, Arnautovic mette male il piede e resta a terra dolorante. In campo i massaggiatori.

34' - Ancora Isaksen si rende pericoloso con un tiro velenoso che Martinez tocca in corner. Fabbri assegna in un secondo momento il calcio d'angolo.

33' - Fabbri vede una simulazione di Isaksen sul contatto con Zielinski e ammonisce senza indugio il danese, lanciato da Rovella che ha anticipato un lancio di Pavard.

29' - Gigot a terra, colpito involontariamente da Taremi. Il francese si riprende dopo qualche istante.

28' - Taremi perde un altro pallone e agevola una ripartenza laziale, San Siro mugugna.

27' - Gran lancio di Guendouzi per Isaksen che arriva a ridosso dell'area ben controllato da Bisseck, poi spara un tiro centrale controllato da Martinez.

26' - Guendouzi protesta per una rimessa laterale assegnata all'Inter, Baroni lo invita a tornare alla ragione.

24' - Quarto corner per la Lazio, sugli sviluppi Pellegrini raccoglie un pallone vacante e calcia mandando alto.

24' - Non ce la fa Darmian, Inzaghi deve affidarsi a Dumfries che però deve aspettare qualche istante per entrare. Ancora un esterno fuori uso per Inzaghi.

21' - Attenzione, problemi per Darmian che deve ricorrere all'intervento dello staff medico. Si scalda Dumfries.

18' - Grande occasione per la Lazio, Isaksen lanciato da Tchaouna e controllato da Asllani calcia un diagonale che Martinez sfiora a malapena mandando in corner. Male Pavard che calcola male la traiettoria del pallone lasciando via libera al danese.

17' - Fallo di Tchaouna su Asllani, che ha qualcosa da ridire a Fabbri.

14' - Bisseck mette il piede sul tentativo di filtrante di Isaksen per Tchaouna che sarebbe andato in porta. Viene ammonito Asllani per un fallo precedente su Zaccagni: era diffidato, niente eventuale semifinale di andata.

13' - Tocco con la mano di Isaksen, Fabbri fischia punizione per l'Inter malgrado le proteste di Baroni.

9' - Con tre passaggi taglienti, la Lazio si rende pericolosa con Dia il cui tiro a botta sicura è deviato in corner da Bisseck.

8' - Ancora Frattesi molto vivace a destra, Dimarco contende palla a Lazzari sul cross con il biancoceleste ad avere la meglio.

6' - Frattesi controlla un bel pallone sulla destra, poi mette in mezzo dove però la sfera è preda di Pellegrini che spazza.

4' - Rovella recupera palla e accelera verso l'area nerazzurra, poi scarica su Zaccagni il cui cross rasoterra è intercettato.

2' - Bel recupero di Bisseck su Isaksen, Inter che dopo un abbozzo di affondo gestisce il possesso.

-----

21.00 - Calcio d'inizio del match per l'Inter: PARTITI!

20.59 - De Vrij e Zaccagni davanti a Fabbri per il sorteggio.

20.57 - Inter e Lazio entrano in campo per il prepartita. Presente in tribuna anche il presidente biancoceleste Claudio Lotito.

20.56 - Inzaghi saluta con un gran sorriso la terna arbitrale.

20.45 - Le due squadre tornano negli spogliatoi, fra pochi minuti sarà calcio d'inizio a San Siro.

-----

