Tra campo e mercato. Perché anche un normale allenamento può fornire indizi sulle trattative in corso.

Secondo quanto riferito da Matteo Barzaghi di Sky, infatti, stamane Correa ha svolto una seduta personalizzata: chiara la motivazione considerando l'imminente passaggio al Marsiglia. Per il resto, Darmian è tornato parzialmente in gruppo e punta decisamente il Cagliari, mentre Acerbi è rimasto ancora in solitaria: per lui la trasferta in terra sarda si allontana.