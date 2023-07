Dopo la sua ospitata alla Triennale di Milano per l'evento "Sport e musica nell'era della performance. Basta ancora il solo talento?", Piero Ausilio si è soffermato con i cronisti presenti per parlare delle mosse del club sul mercato, partendo dalla situazione di Samir Handanovic: "Il suo contratto è scaduto, stiamo valutando - ha spiegato -. Come avete visto, per gli altri in scadenza sono state fatte delle comunicazioni ufficiali. Per quello che riguarda Samir, sono in corso valutazioni, alla luce di quello che faremo nei prossimi giorni".

Trubin è un talento?

"E' un talento, come tanti giocatori. L'inter ha il dovere di osservare e seguire, nulla di più".

E' stata dura la trattativa Frattesi?

"In tutte le trattative ci sono sempre delle difficoltà, col Sassuolo poi aumentano. Le altre società che lo hanno cercato ora dicono che non erano sul calciatore, ma in realtà erano in tante su di lui. E' un giocatore forte, un Nazionale, che è cresciuto tantissimo. Noi ci abbiamo lavorato, forse siamo stati più convincenti, e il giocatore ci ha dato una mano perché ha visto nel nostro progetto quello migliore. Siamo stati contenti di averla chiusa".

L'addio di Brozovic e le sue uscite social.

"Le uscite social mi interessano poco, mi interessa quello che ha fatto Brozovic per 8 anni all'Inter. E sono stati quasi tutti anni importanti perché poi non è che abbia fatto tutto benissimo, sono stati importanti soprattutto gli ultimi anni. Lo ringaziamo per quanto ha dato, ma ora Brozovic è il passato, il presente e il futuro sono Frattesi e gli altri che sono rimasti".

Hai il solito budget?

"L'ho detto prima, lavoriamo nel rispetto di alcuni numeri che dà la società e la UEFA col FFP. Il concetto è semplice: si spende per quanto si ricava. Ci sono tante idee e soluzioni sul mercato, non abbiamo mai rallentato. Ogni anno si parla di Inter con problemi, in realtà siamo sempre lì, competitivi, vincendo uno scudetto, due coppa Italia, due Supercoppa e abbiamo fatto due finali, una di Europa League e una di Champions. Continueremo ad essere competitivi nei prossimi anni".

Lukaku, settimana di dialogo col Chelsea?

"Non mi piace parlare di timing, Lukaku è una delle nostre idee importanti, condivisa da tutta l'area sportiva. Ma è un giocatore del Chelsea, il dialogo con loro non è mai cessato. Il giocatore non lo danno in prestito, ce lo hanno detto, ora stiamo valutando se esistono le possibilità per prenderlo a titolo definitivo. Non mi piace parlare di priorità, Lukaku sa benissimo che vogliamo riportarlo qui. Vediamo se riusciamo a trovare una soluzione".

Onana può essere l'uscita per acquistarlo?

"In questo momento, Onana è il portiere dell'Inter. E' uno dei punti di forza della squadra e noi con i giocatori forti vorremmo andare avanti. Se arriveranno opportunità, le valuteremo e le ascolteremo, ma ad oggi non sono arrivate o non rispettano le nostre aspettative. Il discorso Onana finisce qua, il 13 luglio c'è il raduno e lui si presenterà. Se da qui ai prossimi 15-20 giorni ci saranno dei movimenti legati a entrate ed uscite, non per forza legate ai titolarissimi, valuteremo tutto. In questo momento non ci sono né date né scadenze né la voglia di privarsi di nessuno".

I rinnovi di Calhanoglu e Bastoni.

"Li avevamo preparati da tempo, siamo stracontenti perché vogliamo costruire con loro presente e futuro. Era doveroso prolungare con loro anche per l'importanza che hanno avuto in queste stagioni, è il giusto riconoscimento al lavoro importante che hanno fatto".

A centrocampo arriverà un altro giocatore? Samardzic è sempre un'opzione?

"Io parlerei di situazioni che possono essere prese in considerazione. Abbiamo già dei ragazzi che possono fare quel ruolo, quindi nel caso prima dobbiamo valutare alcune uscite. A quel punto potremmo pensare a come completare un reparto già forte e competitivo. Quando partirà la stagione saremo in 6. Col mister e Marotta pensiamo che la rosa ideale sia così per andare avanti su tutti i fronti. Servono calciatori importanti e competitività fra loro, vogliamo avere il doppio ruolo con 20 calciatori di movimento e 3 portieri".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!