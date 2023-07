La UEFA ha respinto il ricorso presentato dalla Roma contro la decisione di squalificare José Mourinho per quattro giornate dopo che il tecnico portoghese si era rivolto con un "linguaggio aggressivo verso il giudice di gara" Anthony Taylor durante la finale di Europa League persa contro il Siviglia. Nessuno sconto, dunque: lo Special One non potrà sedersi in panchina nelle prime quattro sfide dei giallorossi nella prossima edizione di Coppa.