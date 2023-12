Continua il periodo falcidiato dagli infortuni per il calcio italiano e anche il Sassuolo perde pezzi. Dopo l'infortunio rimediato durante la gara contro il Genoa, il calciatore "Daniel Boloca, accompagnato dal Dr. Riccardo Saporiti, si è sottoposto in data odierna ad intervento chirurgico in urgenza di riduzione ed osteosintesi della frattura scomposta mandibolare".

"L’operazione, effettuata presso la casa di cura 'Villa Montallegro' di Genova dal Prof. Bernardo Bianchi e dal Dott. Francesco Arcuri della Chirurgia Maxillo Facciale dell’Ospedale IRCCS San Martino di Genova, è perfettamente riuscita" si legge nel comunicato del club emiliano.