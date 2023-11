"Forse ancora non ho realizzato bene cosa è successo questa settimana, la chiamata di Spalletti è un sogno ma è solo un punto di partenza per restarci a lungo. Non voglio fare la comparsa per poi sparire" ha ammesso con emozione Andrea Colpani, intervenuto a Sky nel post-gara del match tra Monza e Torino.

Sei arrabbiato per l'occasione non sfruttata da Gagliardini?

"Più che arrabbiato sono dispiaciuto, perché Milinkovic-Savic ha fatto una bella parata".

Quale potrebbe essere il tuo ruolo nel 4-3-3?

"Come ha detto il mister posso fare sia la mezzala che l'esterno o il trequartista. Sarò contento e orgoglioso di giocare in azzurro. Questa convocazione la dedico al presidente Silvio Berlusconi, diceva sempre che ero il suo preferito".

Qual è il prossimo obiettivo?

"In questo momento vestire la maglia dell'Italia era un obiettivo. Lavoro giorno per giorno per raggiungere quelli che mi sono prefissato, lavorerò giorno dopo giorno per migliorare e diventare un giocatore pù completo".