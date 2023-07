È il giorno di Yann Bisseck all'Inter. Come annunciato ampiamente, oggi il difensore tedesco sosterrà le visite mediche di rito propedeutiche alla firma sul contratto che lo legherà al club nerazzurro che ieri ha trovato un accordo con nuove condizioni per pagare la clausola all'Aarhus. Bisseck è già arrivato al CONI per ottenere l'idoneità sportiva.

