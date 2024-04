Raggiunto da Radio Radio durante il Padel Best Expo di Montecarlo, Aron Winter parla del momento attuale di Inter e Lazio lasciandosi andare anche a qualche ricordo del passato. Come la Coppa UEFA del 1998, vinta con l'Inter nella finale di Parigi proprio contro i biancocelesti: "Quella per me fu una partita speciale, ma molto difficile - ammette -. Venivo da quattro anni giocati con la Lazio, in cui sono stato benissimo, e affrontarli in finale è stato complicato. Giocare contro i miei ex compagni, rincontrare il mio vecchio presidente, non fu facile. Ma quello era il mio mestiere e dovevo dare il meglio per l’Inter in quel momento. Quando abbiamo vinto quella finale sono stato molto contento, ma dall’altra parte mi dava anche un po’ fastidio averla vinta proprio contro la Lazio".

Segui ancora il calcio italiano? Cosa pensi dei rispettivi momenti di Inter e Lazio?

"Il calcio è sempre la mia passione più grande, non potrei non seguire il campionato italiano. L’Inter con Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro, vedo giocare un bel calcio. Sto seguendo molto anche la Lazio perché a Roma ho vissuto 4 anni bellissimi in cui abbiamo fatto bene. Mi dispiace molto che la Lazio non stia rendendo giustizia alla sua importanza come società".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!