Nuovo giro, nuova corsa per l'Inter, impegnata domani in trasferta contro la Salernitana per rialzare subito la testa dopo la sconfitta casalinga contro il Sassuolo. Come testimoniato da un video pubblicato sui social dal club nerazzurro pochi minuti fa, Lautaro e compagni si sono imbarcati su un volo direzione Salerno, dove domani sera all'Arechi è in programma la sfida contro i granata.

