Federico Dimarco che carica i tifosi della Curva Nord sistemati nel settore ospiti del Bluenergy Stadium, Thuram che saltella dalla gioia, Riccardo Ferri che cerca di mettere un po' di ordine in panchina. Sono alcune delle scene proposte da DAZN che si sono viste ieri sera a bordocampo, davanti alla panchina dell'Inter, immediatamente dopo il gol decisivo segnato da Davide Frattesi all'Udinese, arrivato a due minuti dal triplice fischio. Prima del segnale di fine dato dall'arbitro Piccinini, parte anche il coro 'E per la gente che...'. Poi, finalmente, a gara conclusa, la corsa liberatoria in campo per festeggiare il successo fondamentale che avvicina i nerazzurri allo scudetto.