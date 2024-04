Nella top 8 d'Europa grazie alla remuntada sull'Inter, l'Atletico Madrid ora sogna in grande e vuole tornare a giocarsi una semifinale di Champions League. L'ostacolo da superare si chiama Borussa Dortmund, un avversario da non sottovalutare, come sottolineato da Diego Simeone alla vigilia: "Abbiamo fatto bene con l'Inter, quella qualificazione ci ha dato la forza di continuare in questa competizione difficile - le parole del Cholo a Sky Sport -. Ci troveremo di fronte una delle squadre più intense del torneo, dobbiamo portare la partita dalla nostra parte. Il fattore stadio? La nostra gente è molto forte, ci porta una energia superiore. Ma vivremo la stessa situazione a Dortmund".

Il tecnico argentino, infine, parlando del suo futuro, non ha chiuso le porte a un ritorno in Italia: "Ho un contratto di un paio di anni con l'Atletico, nella mia testa c'è l'idea di tornare in Italia perché mi piace come Paese, mi sono sempre sentito bene da voi. Mi piace il calcio italiano, lì ho imparato tantissimo sia da giocatore che da allenatore".

