L'ex dirigente di Roma, Inter e Salernitana Walter Sabatini, intervistato da TVPlay, non ha risparmiato bordate nei confronti né di Romelu Lukaku né di José Mourinho. A proposito del belga, Sabatini sottolinea il pessimo atteggiamento avuto verso la sua ex squadra: "Quella di Lukaku è una cosa sgradevole, i dirigenti devono osservare dei principi etici come i calciatori. C’era una squadra che gli ha dato fiducia e lo ha reso felice con la gestione Antonio Conte e che poi lo ha protetto quando ha giocato davvero male, l’Inter ha sempre avuto un atteggiamento encomiabile nei suoi confronti. Il suo tentativo di fuga mi ha scandalizzato, è una questione etica". Altrettanto pesante si rivela nei confronti del tecnico della Roma: "Nel calcio ogni opinione ha spazio, io non credo che Mourinho sarà un problema ma la sua gestione è molto delicata. Poi alla fine porterà i risultati a casa, ma non mi sento di contraddire Pietro Lo Monaco. Lui non spara a zero, avrà fatto le sue considerazioni per dire certe cose su Mourinho".

Sabatini esprime poi il suo parere sul campionato: "L’Inter in questo momento è la squadra più forte, ha una profondità della rosa impressionante. In questo momento Lautaro Martinez ogni cosa che fa diventa oro. Il Milan anche sta facendo molto bene, i nuovi sono tutti calciatori forti che si inseriscono in una struttura che esisteva già".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!