A distanza di quasi ventiquattro ore, Benjamin Pavard esulta ancora per la vittoria ottenuta a Udine. Successo, quello ottenuto in extremis contro la squadra di Cioffi, arrivato non senza fatica e al termine di una gara che l'Inter ha tentato di trasformare in tre punti fino all'ultimo minuto, finendo premiata da Davide Frattesi. Bottino pieno e via di ritorno verso Milano, dove lo scudetto sembra ormai dietro l'angolo. La seconda stella, è pronta per essere cucita sul petto di una capolista "che se ne va" come ci tiene a precisare l'allegro difensore interista su Instagram.

