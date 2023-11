La scorsa estate ha detto no a un'offerta faraonica dell'Al-Ahli perché voleva rispettare il patto d'amore con la Roma, ma pensando al futuro José Mourinho si vede prima o poi sulla panchina di un club di Saudi Pro League. A rivelarlo è stato lo stesso Special One, nel corso di un'intervista al TG2: "Ti dico la verità, penso che un giorno andrò in Arabia Saudita. Ma quando dico un giorno, non intendo domani o dopodomani", ha spiegato l'allenatore portoghese.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!