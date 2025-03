Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato a DAZN prima della sfida contro l'Inter: "E' una partita interessante tra due grandi squadre in un momento della stagione che è quasi determinante. Vogliamo giocarcela al massimo, abbiamo fatto un percorso incredibile, ci meritiamo di essere qui e speriamo di rendere orgogliosi i nostri tifosi. Il messaggio di Conte? E' stata una settimana normale, come tutte le altre. Si prepara con intensità e intelligenza. Inter avversaria molto forte, ma se siamo a un punto da loro vuol dire che stiamo facendo un lavoro incredibile. I nostri tifosi devono essere orgogliosi, vogliamo fare una partita importante per dimostrare che quanto abbiamo fatto ha basi solide".

Quali sono gli ingredienti che vuoi vedere dalla squadra?

"Grande cuore, organizzazione e determinazione. Ogni vittoria l'abbiamo sempre sudata con ferocia e determinazione, l'abbiamo voluta e inseguita. Questo ci rappresenta. Se il risultato non sarà favorevole, l'importante è aver dato tutto".