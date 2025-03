Finisce 2-1 per l'Inter l'equilibrato match del Konami Youth Development Centre, dove la squadra di Andrea Zanchetta ha ospitato e battuto la Fiorentina di Daniele Galloppa ottenendo una vittoria che vale oro. Pioggia di sorrisi per la squadra nerazzurra che con la vittoria, sullo scadere, di oggi scavalca proprio la squadra viola, bloccata a 55 punti, e raggiunge la Roma capolista a 58 punti in classifica di Primavera 1. Gara che i nerazzurri gestiscono con pazienza e attenzione sin dalle prime battute, gestendo forze e palloni che nel primo tempo girano a favore della squadra di casa che rischia pochissimo - uno il grande errore di Zamarian che ha rischiato di servire l'assist per il vantaggio dei toscani -, ma non trova mai la porta pur proponendo una buona fase offensiva di gioco.

La squadra di Galloppa cresce col trascorrere dei minuti e inizia il secondo tempo con la stessa verve crescente con la quale aveva chiuso la prima frazione di match. Zanchetta non si lascia innervosire dalla gara ancora inchiodata sullo 0-0, ma mischia le prime carte e al 64esimo viene premiato per l'intuizione: è Mosconi a sbloccare il risultato con un grandissimo assist di Berenbruch, uno dei migliori dei nerazzurri. All'86esimo però Rubino trova un gran gol dalla distanza che rimette in pari un tabellino, costretto a variare ancora una volta nel giro di due minuti. Mosconi si procura anche un calcio di rigore che Topalovic, appena entrato, batte magistralmente riportando il risultato a favore dell'Inter che cinque minuti dopo raccoglie la quinta vittoria consecutiva in campionato e conquista tre fondamentali punti.

----------------------------------------------

TABELLINO

Marcatori: 63' Mosconi (I), 86' Rubino (F), 91' Topalovic (I). INTER (4-3-3): 21 Zamarian; 19 Della Mora, 24 Re Cecconi, 5 Alexiou, 17 Motta (25 Zouin 85'); 16 Venturini, 14 Bovo, 7 Berenbruch (29 Topalovic 85'); 30 De Pieri, 9 Lavelli (11 Spinaccè 72'), 10 Quieto (18 Mosconi 60').

A disposizione: 12 Taho, 4 Zanchetta, 6 Maye, 26 Garonetti, 27 Pinotti, 28 Romano, 37 Vukoje.

Allenatore: Andrea Zanchetta

FIORENTINA (4-2-3-1): 1 Vannucchi; 25 Elia, 26 Konan, 4 Baroncelli, 31 Scuderi (27 Balbo Vieira 72'); 8 Harder (18 Puzzoli 85'), 16 Keita; 28 Bertolini (29 Mazzeo 72'), 36 Caprini (24 Braschi 60'), 11 Rubino; 9 Tarantino.

A disposizione: 12 Dolfi, 2 Turnone, 5 Sadotti, 6 Gudelevicius, 10 Ievoli, 17 Romani, 21 Deli.

Allenatore: Daniele Galloppa

Ammoniti: Della Mora (I), Caprini (F).

Arbitro: Migliorini.

Assistenti: Cesarano-Ciannarella.

----------------------------------------------

RIVIVI Il LIVE di

INTER FIORENTINA 2-1

(Mosconi 64'; Rubino 86', Topalovic 91'.)

95' - Non c'è più tempo. Migliorini fischia tre volte: l'Inter batte la Fiorentina 2-1 e aggancia momentaneamente la Roma, in vetta alla classifica di Primavera 1.

93' - Braschi colpisce di testa in mezzo all'area, parabola che Zamarian lascia spegnere sul fondo.

92' - La squadra ospite non si lascia demoralizzare e torna a picchiare in avanti, nel tentativo disperato di ri-mettere in equilibrio la partita.

GOL DI TOPALOVIC: Dal dischetto va il neo-entrato Topalovic, bravo a procurarsi anche il rigore. Vannucchi intuisce, ma la traiettoria è perfetta e si infila in porta.

91' - LUKAAAAAAA TOOOOOOOOOOOOPAAAAAAAAALOOOOOOOOVIIIIIICCCCCCCCC. Gol dello sloveno che riporta in vantaggio l'Inter.

90' - RIGORE PER L'INTER: Erroraccio della difesa della Fiorentina, sul cross di Venturini Kouadio trattiene vistosamente Mosconi.

86' - GOL DELLA FIORENTINA: grandissimo tiro dalla distanza di Rubino che spara un siluro che bacia la traversa poi si infila in porta colpendo Zamarian, incolpevolmente trafitto.

85' - Passaggio del testimone anche per la compagine viola: dentro Puzzoli.

85' - Ancora una doppia staffetta per i nerazzurri: fuori Motta e Berenbruch, dentro Zouin Topalovic.

84' - Altro tentativo di Harder, ancora dalla distanza, ma con poca convinzione. Pallone sul fondo che non impensierisce Zamarian.

83' - Tentativo dalla distanza, ma debole di Keita che Zamarian blocca in due tempo.

81' - Della Mora salva un pallone perso da De Pieri nel tentativo di difendere senza fare fallo, prova il tentativo in avanti. Pericolo sventato però dalla difesa di casa.

79' - Tentativo di pressione della squadra ospite sventato da un sereno Zamarian che spazza.

76' - Rischioso fallo di De Pieri che si lascia sorprendere da Keita che tenta di scappare al 30 nerazzurro sulla fascia, ma il diciottenne di Zanchetta lo stende ed evita una velenosa ripartenza.

73' - Altri cambi per entrambe le squadre. Per i nerazzurri esce Lavelli, dentro Spinaccé. Per la Fiorentina escono Scuderi e Bertolini entrano Balbo Vieira e Mazzeo.

71' - Berenbruch prova a trovare il raddoppio, ma Vannucchi è attento e blocca.

65' - Nerazzurri galvanizzati dal vantaggio: ancora Mosconi. Combinazione perfetta con Lavelli che lo serve col tacco e lo lancia alla conclusione davanti a Vannucchi, pallone che stavolta finisce alto.

GOL DI MOSCONI - Lanciato da Berenbruch bravo a incunearsi, il nuovo entrato anticipa un Konan arrivato in maniera troppo molle e da pochi passi mette alle spalle di Vannucchi. Cambio vincente per Zanchetta.

64' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOL dell'Inter. MOSCONIIIIIIIII dà ragione ancora una volta a Zanchetta e graffia immediatamente il match: 1-0 per la squadra di casa che sblocca finalmente il risultato.

62' - Grande giocata dei nerazzurri con De Pieri che cambia gioco per Motta che con lo scavetto tenta la conclusione, ma la Fiorentina tiene ancora salvo il risultato.

60' - Primo cambio anche per la Fiorentina: lascia il campo il numero 36 Caprini. Al suo posto entra Braschi.

59' - Primo cambio per l'Inter: fuori Quieto, dentro Mosconi.

57' - CHE OCCASIONE PER L'INTER. Nasce tutto da un errore in dismpegno della squadra di Galloppa. Prima Lavelli liscia un pallone che non riesce a colpire, poi Berenbruch riceve, si coordina bene e con un tiro, probabilmente sporcato da una deviazione, costringe all'intervento Vannucchi che blocca senza problemi.

56' - Zamarian reattivo su un colpo di testa ravvicinato da corner, poi però la Fiorentina guadagna un nuovo calcio d'angolo sul quale però l'Inter libera.

53' - Squadra ospite che alza i giri di motore e alza pressione e baricentro proponendosi nella metà campo dei nerazzurri, messi in difficoltà da Rubino che però non trova la porta.

52' - Squadre sbilanciate in avanti e grandi praterie in mezzo che testimoniano la grande voglia di vincere di entrambe le compagini.

51' - Punizione da centrocampo per la Fiorentina che non impensierisce l'Inter.

50' - Pressione dalle parti di Zamarian da parte della Fiorentina, Alexiou copre e lascia sfilare verso l'estremo difensore nerazzurro un pallone potenzialmente buono per la Viola.

49' - Primo corner del secondo tempo a favore dell'Inter: palla che arriva in mezzo, buona per De Pieri che spedisce alto sopra la traversa.

47' - È la Fiorentina a battere il primo pallone di questo secondo tempo: riparte Inter-Fiorentina.

12.03 - Squadre tornate in campo.

----------------------------------------------

Primo tempo molto abbottonato quello giocato da Inter e Fiorentina, squadre ancora bloccate sullo 0-0 al termine della prima frazione di gioco del 28esimo match di Primavera 1 in scena al Konami Youth Development Centre. Nerazzurri più propositivi degli ospiti, bravi a chiudere le linee di passaggio della squadra di casa, spezzando la solita capacità di fluidità di manovra tipica della squadra di Zanchetta che fin qui ha ringhiato senza mordere dalle parti di Vannucchi, attento come tutto il reparto difensivo di Galloppa, mai distratto sulle incursioni di Quieto, De Pieri e Venturini, fino ad ora i più insidiosi dei nerazzurri. Due i grandi pericoli corsi da entrambe le squadre, su due rispettivi errori dei portieri.

----------------------------------------------

46' - Non c'è più tempo: Migliorini fischia due volte, squadre negli spogliatoi.

45' - Momento di gestione delle energie della squadra di casa che negli ultimi giri d'orologio lascia il pallino del gioco agli ospiti pur non rischiando granché.

43' - Momento di brio per la squadra di Galloppa che, tiene alta la pressione, mantenendosi dalle parti di Zamarian e trova una conclusione con Baroncelli: ma il tentativo finisce sul fondo.

42' - Conclusione pericolosa, in mezza acrobazia, di Caprini che dalla distanza tenta di sorprendere Zamarian che spazza in corner.

40' - Ultimi scampoli di primo tempo con l'Inter a forte trazione anteriore: tentativo da fuori area di Della Mora che finisce altissimo sopra la traversa di Vannucchi, comprensibilmente sereno sulla conclusione del 19 di Zanchetta.

37' - Altra incursione dell'Inter verso la porta di Vannucchi con Venturini però anticipato dalla difesa. L'Inter chiede corner, ma l'arbitro assegna rimessa dal fondo.

36' - Altra buona azione orchestrata dai padroni di casa: Venturini gira per De Pieri che cerca Bovo, ma la difesa viola anticipa e sventa il pericolo.

34' - Bertolini tenta la sgroppata sulla sinistra, ma Motta non lo fa scappare, lo atterra: fallo per la Fiorentina.

31' - Alla battuta va Berenbruch che mette in mezzo un pallone interessante sul quale però non arriva nessuno: palla che sfila sul fondo.

30' - Secondo giallo della partita per Caprini per fallaccio su De Pieri che aveva innescato una buona ripartenza per l'Inter dalla destra, ma il 36 viola atterra il 30 nerazzurro, bravo anche a servire Berenbruch nonostante il colpo. Migliorini ferma il gioco nonostante la richiesta di vantaggio dell'Inter e assegna la prima ammonizione.

25' - Altra occasione per l'Inter su un bello spunto di Venturini per Lavelli, ma il diagonale del 9 nerazzurro viene murato dala difesa di casa.

21' - Punizione sulla trequarti a favore dei nerazzurri che vanno alla battuta provando uno schema che riesce bene con Berenbruch che trova il tiro, colpendo il palo. Ma l'assistente non si fa sorprendere e fischia fallo di mano proprio di Berenbruch.

19' - Fallo di Motta su Bertolini. Punizione battuta velocemente dalla squadra ospite che regala un altro buono spunto alla squadra di casa che tenta di ripartire con Quieto. Difesa viola attenta a spazzare.

17' - Buona iniziativa personale di Daniel Quieto che si libera degli avversari e irrompe in area avversaria dalla sinistra, ma danza un po' troppo col pallone, perdendosi l'attimo.

13' - Primo giallo del match per Della Mora.

13' - Erroraccio di Zamarian che sbaglia completamente il rinvio, servendo un passaggio sul quale si fionda la Rubino, ad un passo da un vantaggio evitato dal palo.

12' - Calcio di punizione a favore della Fiorentina per fallo di Della Mora. Ma la palla trova un attento Zamarian che respinge, pur non bloccando. Ci pensa la difesa a spazzare.

11' - Secondo fuorigioco per la squadra ospite, che stava per presentarsi dalle zone di Zamarian, ma si alzala bandierina. Si riparte dall'estremo difensore di casa.

8' - Grande occasione per Jack De Pieri che riceve passaggio sbagliato di Vannucchi ad un passo da lui e totalmente libero da marcatura e rischia di far male alla compagine Viola, ma la difesa rimedia recuperando subito.

3' - Primo corner per l'Inter battuto da Berenbruch che non innesca nulla di interessante per la squadra di casa. Della Mora riceve ma scivola.

11.03 - Fischio d'inizio!

11.00 - Tutto pronto per il fischio d'inizio al Crespellano.

10.59 - Squadre pronte a entrare in campo.

Il giocatore dell’Inter più pericoloso è Giacomo De Pieri, che tra tutti i ragazzi di Zanchetta è il giocatore che ha preso parte a più azioni da gol (tra reti segnate e assist), ben 13. Seguito da Berenbruch, con un totale di 10 tra i 7 gol e i 3 assist e da Spinaccé con 8 gol segnati e 1 solo assist.

I giocatori più in evidenza, secondo i dati raccolti da Sofa Score dell’ultima partita disputata dalle due squadre, sono Luka Topalovic dell’Inter e Tommaso Rubino della Fiorentina. L’attaccante italiano classe 2006 è capocannoniere dei ragazzi di Galloppa con 11 gol segnati e conduce anche la classifica di assist serviti ai compagni con 5.

Inter-Fiorentina sarà un match equilibratissimo. Le due squadre hanno difatti lo stesso numero di gol segnati 57 e una sola rete di differenza subita: l’Inter 34, mentre la Viola uno in meno. I nerazzurri conducono per numero di assist serviti 33, a fronte dei 29 degli ospiti che godono della stessa media di gol a partita ovvero lo 2.1.

----------------------------------------------

Dopo la quarta vittoria consecutiva in campionato ottenuta in casa del Bologna, l'Inter Under 20 di Andrea Zanchetta ospita la Fiorentina di pari età di Daniele Galloppa per la sfida valida per la 28esima giornata di Primavera 1. Un testa a testa tra la compagine viola seconda in classifica e quella nerazzurra, terza a -1 che, in attesa di Roma-Cremonese di lunedì, tenta il momentaneo aggangio alla vetta in condivisione con i giallorossi. Mentre la squadra di casa arriva da un filotto di vittorie, peraltro satolle di gol, la squadra toscana è reduce dalla sconfitta interna con il Sassuolo, quarto alle spalle dell'Inter con 53 punti.

Il fischio d'inizio dell'equilibratissima sfida in programma al KONAMI Youth Development Centre è alle ore 11:00, in contemporanea ad Atalanta-Bologna in scena al Carillo Pesenti Pigna di Alzano Lombardo. Due match che aprono la 28esima giornata di Primavera 1 che si concluderà lunedì alle 15.00 con la sopraccitata gara al Tre Fontane.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!