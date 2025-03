Nel corso di un'intervista rilasciata a Il Messaggero, il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha espresso il suo parere favorevole al ritorno della pubblicità diretta per le aziende di gaming, a suo dire propedeutica per il contrasto dell'illegalità: "Promuovere le scommesse legali toglie ossigeno a quelle illegali, ovvero all’economia criminale che rappresenta un pericolo costante da contrastare con strutture sempre più efficaci e anche marcando la differenza con la dimensione autorizzata dall’Agenzia Dogane e Monopoli, che la pubblicità favorisce".

Abodi poi aggiunge: "Dopodiché dobbiamo aumentare e sistematizzare il contrasto alla ludopatia che deve far parte in modo qualificante delle valutazioni definitive che faremo a breve su questa tematica. Continuiamo a lavorare anche per riconoscere agli organizzatori degli eventi sportivi un ‘diritto sulla scommessa’, come avviene già in altri paesi europei, da destinare anche allo sport sociale e alle sue infrastrutture".