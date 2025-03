Insieme a Giovanni Di Lorenzo, è Stanislav Lobotka l’altro giocatore che parla dopo la partita ai microfoni di DAZN per esprimere il suo commento a caldo: “Avremmo voluto vincere per i nostri tifosi. È stata un’atmosfera incredibile, peccato solo per il pareggio".

Cosa vi ha detto Conte negli spogliatoi?

“Che dovevamo iniziare meglio la ripresa, continuare a fare bene e ad attaccare”.

Cosa pensi di Billing? E come si sta trovando nel Napoli?

“Phillip è uno splendido ragazzo, lavora al 100% ogni giorno. Ogni volta che ha spazio in campo cerca di dare tutto, sta crescendo molto e aiuta il gruppo anche uscendo dalla panchina”.

Hai imparato un po' di napoletano?

"Capisco qualcosa, inizio a parlarlo".