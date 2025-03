Dario Marcolin, intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, ha parlato della super-sfida in programma domani alle 18. Di seguito il suo intervento, con un'analisi profonda anche sul passato di entrambe le formazioni: "L’Inter è stata molto fragile, sul piano difensivo, nella prima parte di campionato, ma nelle ultime dieci è diventata sempre più solida. Non concede più tanti spazi agli avversari e arriva alla sfida contro il Napoli con 2 vittorie nelle ultime tre partite. Conte? Non c'è da sottovalutare la sua strategia", ha concluso.