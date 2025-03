Alla seconda panchina assoluta in Serie A, non riesce il bis a Cristian Chivu. Dopo l'esordio vittorioso contro il Bologna nel derby emiliano di una settimana fa, il suo Parma cade sul campo dell'Udinese. Che domina in lungo e in largo la partita, ma si fa bastare il gol su rigore di Florian Thauvin (38') per avere la meglio sui ducali e consolidare il decimo posto a quota 39 punti.