Il Napoli manca la vittoria per la quinta partita di fila in campionato, ma l'1-1 in rimonta conquistato nello scontro diretto con l'Inter vale più del punto che permette di rimanere a -1 dalla vetta. Dopo il triplice fischio, è il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo a commentare a caldo il match a DAZN: "Il mese di febbraio è stato complicato a livello di risultati, ma il gruppo ha sempre lavorato bene, sempre focalizzato sul percorso. Abbiamo dato una risposta importante sul campo, giocare in questa atmosfera è qualcosa di eccezionale. Siamo contenti di questa grande prestazione, peccato per il risultato perché meritavamo di più. Questo è il calcio, andiamo avanti".

Cosa vi ha detto Conte all'intervallo?

"Abbiamo avuto un bell'approccio alla gara, sotto quell'aspetto lì era contento. Abbiamo aggiustato qualcosina a livello tattico, ci ha detto di continuare così. Lobo (Lobotka, ndr) ha fatto una grande giocata in occasione del gol. Siamo contenti di questo pareggio, anche se c'è un po' di rammarico".

Ci credete allo scudetto?

"Insomma, siamo lì in alto in classifica dopo tante partite. Non siamo lì per caso, nessuno ci ha regalato mai niente, ci siamo sudati ogni punto. Mancano 11 partite, sono tante, ma siamo contenti del lavoro fatto. Ci penseremo tra qualche partita".