Philip Billing ha scelto l'occasione migliore per segnare il suo primo gol in Serie A, regalando al Napoli il pari contro l'Inter nel finale del big match scudetto del Maradona: "E' incredibile, è un sogno segnare in una serata così. Sono molto, molto contento", le sue parole a DAZN.

Complimenti per il gol. Come è stato il tuo adattamento?

"Non è stato facile, ma mi sto adattando. Sto imparando tanto ogni giorno, lavoro duro".

Quanto è importante questo pareggio in termini di fiducia?

"La cosa più importante era non perdere contro una grande squadra. Siamo stati in controllo per tutta la partita, abbiamo costruito tante occasioni. La mentalità della squadra è incredibile, continuiamo così".

Credi nello scudetto?

"Non dobbiamo parlarne tanto, guardiamo alle prossime gare. La mentalità della squadra, come detto, è incredibile".