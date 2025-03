Dopo Simone Inzaghi, è Antonio Conte a presentarsi ai microfoni di DAZN per offrire il suo punto di vista su Napoli-Inter 1-1, un pari che lascia tutto invariato nelle prime tre posizioni, anche alla luce dello 0-0 maturato nel pomeriggio tra l'Atalanta e il Venezia: "Billing sta correndo dopo la partita? Non solo lui, il premio sono i due giorni di riposo. I ragazzi avranno la possibilità di staccare, penso di essere stato molto bravo coi giocatori, che hanno preferito lavorare adesso per avere due giorni di completo relax con le famiglie. Sono seri e applicati, non faccio fatica a dare questi premi".

Come va?

"Va bene, va bene. C'è disappunto perché abbiamo fatto un'ottima prestazione con una squadra molto forte, non ci giriamo intorno. E' una corazzata costruita negli anni, è la squadra da battere. Se siamo riusciti a fare una partita come oggi e quella con la Juve, vuol dire che possiamo dire la nostra. Dobbiamo rammaricarci ancora di più per il secondo tempo di Como, dove siamo mancati a livello di cattiveria e di voglia. Noi siamo questi, mancano 11 partite. Mostrando questa cattiveria, rimarremo attaccati fino alla fine come i gatti".

Gli esterni rallentano troppo il gioco e non aiutano Lukaku in area.

"E' un'analisi giusta il discorso dei cross. Oggi Romelu ha fatto la migliore partita da quando è qui, dominiamo quando gioca così. Ha faticato quest'anno da questo punto di vista, ma oggi è stato importante offensivamente, come tutti. Abbiamo giocato con grande coraggio, ho detto ai ragazzi di andare a guardarli negli occhi nella loro aere. Se l'Inter inizia a ruotare, ti crea problemi. Siamo stati molto bravi, meritavamo di più sicuramente. E' una partita che ci deve dare forza, se siamo intelligenti iniziamo a capire che dipende solo da noi e non dagli altri. Affrontare il Napoli puà diventare molto difficile per tutti quanti. Io non mi accontento, mancano 11 partite... Ci avessero detto che ci saremmo trovati a -1 dalla vetta a questo punto della stagione, avremmo internato la persona. Invece oggi siamo consapevoli, ora speriamo rientrino gli infortunati. Ce la giocheremo con una squadra molto forte, un'altra come l'Atalanta che competerà fino alla fine, senza dimenticare la Juve che è in agguato. Noi dobbiamo pensare a noi stessi. Regalare queste emozioni ai tifosi è la cosa più bella in assoluto".